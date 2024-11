Anteprima24.it - Caso Lepore, Forza Italia: “Evita di rispondere, restano ombre sui suoi incarichi”

Tempo di lettura: 2 minuti“Il segretario cittadino di Noi di Centro, Cosimo, continua are accuratamente dinel merito delle nostre contestazioni. Non spiega come mai detenga un quasi-monopolio per cause legate alle assicurazioni della Provincia di Benevento, ricoprendo il ruolo di rappresentante legale dell’Ente in almeno 21 procedimenti giudiziari, né perché, proprio il giorno del ballottaggio delle elezioni comunali di Benevento, il 18 ottobre 2021, gli sia stata liquidata una somma di circa 20 mila euro per vicende risalenti a vent’anni prima. Una coincidenza quantomeno curiosa, che appare come un pagamento a orologeria. Comprendiamo le ragioni ‘profonde’ della sua fede mastelliana, ben rappresentate dal sorriso compiaciuto esibito venerdì scorso durante l’inaugurazione della sede cittadina di Noi di Centro.