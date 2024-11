.com - Calcio Serie D / Lonardo gol, la Vigor Senigallia cade contro la Sambenedettese

Davanti a 6.000 spettatori, con 400 senigalliesi, un gol in avvio decide la sfida, 17 Novembre 2024 – Lanon riesce, questa volta, a portare via punti dallo stadio Riviera delle Palme.La capolistasi impone 1-0, al termine di un match spigoloso ed equilibrato.Povero di grandi emozioni.Ai locali basta l’eurogol diper esultare, siglato in avvio.Il copione della contesa resta simile fino all’ultimo respiro.Le due formazioni si equivalgono in campo, rispettandosi e senza concedere particolari spazi.Il missile di, dritto all’incrocio, stappa l’inall’8?.Ma lanon si scompone, restando in partita e non rischiando più nulla fino all’intervallo sancito comunque da un giusto 1-0.Al tempo stesso, però, la Samb dietro è solida.