Ilgiorno.it - Brienz, il paesino fantasma minacciato dalla frana: evacuazione di massa, sfollati tutti i 91 abitanti (e gli animali)

Leggi su Ilgiorno.it

(Svizzera) – Non c’è pace per, ildei Grigioni perennementemontagna. I circa 80sono statinuovamente evacuati oggi, domenica 17 novembre, dopo che già nella primavera dello scorso anno erano dovuti restare lontani dalle proprie case per ben 52 giorni. E per fortuna, dal momento che il 16 giugno 2023, aevacuato da oltre un mese, la parete era crollata riversando a valle un’impressionante colata di materiale roccioso, il cui impeto si era fermato a pochi metri dal centro abitato. epa10695337 A general view shows the rockfall 'er Rutsch' at the village of-Brinzauls, Grisons canton, Switzerland, 16 June 2023. Overnight 16 June a large part of the rock masses fell towards the village. The masses just missed the village but left behind a meter-high deposit on the main road near the school building.