Bosnia-Olanda | le probabili formazioni

Gara valida per la sesta giornata del gruppo 3 di Lega A di Nations League 2024/2025. Gli Orange devono blindare il secondo posto per la matematica qualificazione alla fase finale della competizione.si giocherà martedì 19 novembre 2024 alle ore 20.45 presso lo stadio Polje di Zenica.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREPer i padroni di casa sarebbe stata un’impresa qualificarsi all’interno di un girone con Germania e. La Nazionale di Barbarez ha raccolto soltanto un punto, incassando ben 4 sconfitte che l’hanno condannata alla retrocessione nella lega minore. Gli Orange hanno fatto un buon percorso collezionando otto punti. Adesso serve l’ultimo sforzo per blindare il secondo posto e accedere alla fase finale di questa manifestazione che li ha visti finalisti della prima edizione.