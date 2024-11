Gaeta.it - Beatificazione di Max Josef Metzger: un simbolo di testimonianza contro le ideologie oppressive

Facebook WhatsAppTwitter Un evento significativo ha avuto luogo oggi nella cattedrale di Friburgo, in Germania, dove il cardinale Kurt Koch ha officiato la Messa didi Max. Questo sacerdote, giustiziato dai nazisti nel 1944, è ora riconosciuto come un martire e un testimone di fede in un contesto storico segnato dalle ingiustizie. La celebrazione ha evocato la necessità di una riflessione profonda sulle sfide attuali e sull’importanza di mantenere viva la memoria di figure che hanno lottato per la pace e l’unità cristiana.Max: un pioniere della pace e dell’unità cristianaLa figura di Maxsi distingue per il suo fervente impegno verso la pace e l’unità tra le diverse confessioni cristiane. Nato nel 1887 nella Foresta Nera,emerse presto come una voce che promuoveva la riconciliazione, specialmente dopo le esperienze traumatiche della Prima guerra mondiale.