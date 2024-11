.com - Basket B nazionale / La Ristopro non sbaglia: battuta San Severo 86-74

Dopo la sconfitta a Chieti, la squadra di Niccolai si riscatta: quattro uomini in doppia cifra regalano un successo prezioso in chiave-salvezza. Domenica altra trasferta delicata a PiombinoCERRETO D’ESI, 17 novembre 2024 – Lasi prende due punti pesanti nello scontro diretto contro San.Centanni e compagni regolano i pugliesi di coach Bernardi, ancora a secco di vittorie in trasferta, con una partita tenuta in mano per quasi tutta la sua durata, arrivando anche a un massimo vantaggio di +19.Il rientro generoso dei gialloneri, che si riaffacciano sul 66-63 nel quarto periodo, viene neutralizzato da una giocata fondamentale di Raucci e poi dai canestri della tranquillità di Centanni e Gnecchi.Prima di loro, era stato l’ex Pierotti a prendersi la scena, con un primo tempo di grande livello.