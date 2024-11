Quotidiano.net - Ballando con le Stelle 2024: eliminati, l’infortunio e le polemiche

Emozioni, lacrime, ma anche un’eliminazione eccellente e un infortunio hanno caratterizzato l’ottava puntata di ‘con le’ di sabato 16 novembre. Una serata divisa in due parti: quella delle esibizioni “emozionanti” e quella della gara vera e propria. Una serata nella quale i Ballerini per una notte sono stati due, in altrettanti momenti differenti: l’attore e regista Massimiliano Gallo, che ha firmato per la prossima partecipazione al talent show di Raiuno condotto da Milly Carlucci, e la cantante e conduttrice Elettra Lamborghini. “Io ti aspetto, Elettra – commenta Selvaggia Lucarelli -. Ma mica fuori con una mazza chiodata. Ti aspetto qui l’anno prossimo a ‘con le’. Ci divertiremmo noi due”. E anche Elettra Lamborghini firma la presenza per il prossimo anno: “Ma solo ed esclusivamente con il ballerino Moreno Porcu” chiarisce lei.