Thesocialpost.it - Alessandro Gassmann chiude il profilo X: “Tra un minuto si disattiverà, buona vita a tutti”

Leggi su Thesocialpost.it

il suosu X. Il popolare attore italiano lo aveva promesso e ha mantenuto la parola. Soltanto due giorni fa aveva pubblicato un post molto duro per annunciare il suo imminente addio alla piattaforma di proprietà di Elon Musk, in aperta polemica con le idee politiche del miliardario americano, braccio destro del presidente eletto Donald Trump. Il nome disi unisce così a quelli di altri vip nostrani come Piero Pelù e Elio e le storie tese.Leggi anche:minaccia di lasciare X in polemica con Musk: “Mi dispiacerà”L’ultimo post disu X“Ancora grazie e un saluto a chi vorrà seguirmi su Threads e Instagram. Tra unquestosi”. È questo il contenuto dell’ultimo post pubblicato su X dala mattina di domenica 17 novembre, pochi secondi prima dire il suo account.