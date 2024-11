Al G20 i volti di Biden Putin e Xi Jinping sott’acqua | la protesta dei nativi brasiliani – Il video

Leggi su Open.online

Sfilano uno dopo l’altro e depositano nelle acque della baia di Botafogo (Rio de Janeiro), idei principali leader mondiali. Dal presidente degli Stati Uniti Joeal cinese Xi, da Vladimiralla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, senza dimenticare il premier dell’India Narendra Modi e quello del Giappone Shigeru Ishiba, tutti sono accusati di «scarsa leadership» sulla battaglia per il clima. Il cambiamento climatico colpisce soprattutto le popolazioni indigene e quelle più svantaggiate. A organizzare lasono stati i rappresentanti delle popolazioni indigene del Brasile che hanno voluto così esprimere la loro posizione durante il forum del G20 in corso a Rio fino al 19 novembre. «La risposta siamo noi», recita uno striscione che i manifestanti tengono in mano.