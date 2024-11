Zonawrestling.net - WWE: Primo match annunciato per WWE Saturday Night’s Main Event

Il WWEfarà il suo grande ritorno su NBC il 14 dicembre, e la card promette già momenti epici. Il punto culminante? Le finali del torneo per il WWE Women’s United States Championship, che incoroneranno la prima Campionessa Femminile degli Stati Uniti nella storia della WWE.Durante l’ultimo episodio di SmackDown andato in onda la notte scorsa, il brand blu ha rivelato che Bayley si è assicurata un posto nelle semifinali del torneo. Ora aspetta di vedere chi emergerà vincitrice dallo scontro tra Bianca Belair, Chelsea Green e Blair Davenport, previsto per il prossimo episodio di SmackDown del 22 novembre.Ma non è tutto. L’altro lato del tabellone ha le sue grandi sfide in programma: Jade Cargill affronterà Michin e Piper Niven, mentre Naomi, Tiffany Stratton ed Elektra Lopez si preparano al loro