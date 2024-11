Formiche.net - Votare Fitto (e Ribera) è prioritario, le grandi sfide dell’Ue sono altre. La versione di Pittella

La volge in positivo. Anzi, in senso propositivo. Ma d’altra parte Gianni, ex vicepresidente del Parlamento europeo, è così. Il sostegno, anche e soprattutto da parte del gruppo socialista a Bruxelles per la nomina a vicepresidente della Commissione a Raffaele, “non deve mancare”. Così come non deve mancare “l’appoggio all’altra vicepresidente, Teresa”. “Onestamente – dice a Formiche.net – non riesco a comprendere come, a fronte delle tante e gravoseche deve affrontare l’Europa, ci si concentri su questi sforzi personalistici”., verrebbe da dire che è il gioco della politica. In realtà in questo contesto la cosa che mi sembra mancare è proprio la politica. Il momento storico che stiamo attraversando è segnato dagravosissime. Ci si aspetterebbe, dunque, che i rappresentanti delle istituzioni europee lavorassero coesi su questi dossier, anziché porre veti sulle persone.