Vigevano uccise a calci e pugni il ‘cognato’ | condannato a 12 anni e 8 mesi

Pavia, 16 novembre 2024 – È statoa 12e 8di carcere per l'omicidio del compagno di sua sorella, avvenuto nella notte tra il 20 e il 21 aprile 2023 in un'abitazione di via Piave a, nel Pavese. Mario Pier Rodriguez Arteaga è stato riconosciuto colpevole dalla Corte d'assise di Pavia, che ha emesso la sentenza venerdì 15 novembre. Il pubblico ministero Andrea Zanoncelli, nella sua requisitoria, aveva chiesto la condanna a 15. Angel Majia Albaredo, la vittima, era morto dopo una violenta lite con Arteaga. Secondo l'accusa, il 35enne ha colpito ail 'cognato’ provocandone il decesso. La Corte d'Assise ha riconosciuto all'imputato l'attenuante di aver ucciso Albaredo nel tentativo di difendere sua sorella. È stato inoltre riconosciuto un risarcimento di 280mila euro alla madre della vittima, che si era costituita parte civile.