Tyson sconfitto ai punti da Jake Paul. Il pugile-youtuber s'inchina alla leggenda e "saluta" Trump

L’attesissimo incontro tra il27ennee ladella boxe Mike, tornato sul ring a 58 anni, si è concluso con la vittoria aidel primo. La decisione è arrivata con un giudizio unanime da parte dei tre giudici. Nonostante la sconfitta,ha confermato la propria straordinaria forza, riuscendo a rimanere in piedi a dispetto dei 31 anni di differenza con l’avversario, chefine gli ha reso omaggio con un inchino.Stadio strapieno, ma prova deludente per il primo evento sportivo live di NetflixIl match, che si è tenuto ad Arlington, in Texas, in uno strapieno stadio dei Ds Cowboys, si è articolato in otto round da due minuti l’uno. Più di 70mila persone vi hanno assistito, per un incasso totale di 18 milioni di dollari. L’incontro ha rappresentato anche il primo tentativo di Netflix di seguire un evento sportivo dal vivo, ma l’esperienza è deludente per gli spettatori: in molti hanno segnalato sui social problemi nella trasmissione.