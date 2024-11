Gaeta.it - Truppe alpine e colleghe volontarie unite per la Colletta Alimentare in Alto Adige

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Nell’ambito delle attività di sostegno alla comunità, anche quest’anno ledell’Esercito Italiano hanno partecipato attivamente alla, un’iniziativa solidale che si tiene ogni anno in tutto il Paese. A Merano, Vipiteno e Bolzano, le forze armate hanno collaborato con i volontari per gestire la logistica necessaria a garantire il successo dell’evento. L’Azione ha coinvolto vari reggimenti e ha mostrato come la cooperazione tra diverse entità possa fare la differenza nel supporto ai più bisognosi.La partecipazione delleLe, in particolare il Reggimento Logistico di Merano, il 5° Alpini di Vipiteno e il 2° Reggimento Trasmissioni Alpino di Bolzano, hanno svolto un ruolo cruciale nel garantire che lapotesse svolgersi senza intoppi.