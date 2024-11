Ilfattoquotidiano.it - Travestiti da orsi truffano le assicurazioni auto: il furbo e rocambolesco escamotage di quattro indagati. La polizia trova nelle loro case i video e i costumi

Una vicenda assurda, ma è tutto vero.californiani inviavano alle compagnie assicurativedi un orso che distruggeva lemacchine di lusso: una Rolls-Royce Ghost, una Mercedes G63 AM e una Mercedes E350. Ma alla fine si è trattato di un travestimento con tutti i crismi per “fregare” le polizze assicurative. Ihanno intascato 135mila euro con questo. Ma sono stati “pizzicati” dalla(che hatoil costume e i) e.Isono Ruben Tamrazian, 26 anni, Ararat Chirkinian, 39 anni, Vahe Muradkhanyan, 32 anni, e Alfiya Zuckerman, 39 anni. Una delle compagnie di assicurazione interessate dalla richiesta, insospettita, ha avviato un’indagine sul caso, che prevedeva un risarcimento per una Rolls Royce Ghost del valore di diverse centinaia di migliaia di dollari.