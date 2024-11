Gaeta.it - Tragedia sul lavoro a Montecorvino Pugliano: morto l’operaio Gennaro Bruno dopo giorni di lotta

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un triste episodio ha colpito la comunità di, in provincia di Salerno, con la scomparsa del, di 60 anni,un grave infortunio sul. Questo incidente, che ha riacceso l’attenzione sulla sicurezza nei luoghi di, ha vistocombattere per la sua vita in ospedale per oltre una settimana prima di arrendersi.Incidente fatale avvenuto aL’incidente che ha portato alla morte dirisale allo scorso mercoledì 6 novembre. Durante il suonel comune del Salernitano, l’uomo è rimasto gravemente feritoessere rimasto incastrato in un macchinario. La drammaticità dell’evento ha richiesto un intervento immediato, contrasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale di Salerno.