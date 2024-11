Thunderbolts* | David Harbour ha rivelato chi è REALMENTE il Bob di Lewis Pullman

Leggi su Cinefilos.it

hachi èil “Bob” diCome Mysterio che segretamente è un cattivo in Spider-Man: Far From Home e “Agnes” chiaramente pensata come copertura per Agatha Harkness in WandaVision, ogni fan dei fumetti sa che il “Bob” diinè in realtà The Sentry.Nonostante abbia mostrato il logo del personaggio nel teaser trailer del film, i Marvel Studios continuano a identificare il personaggio disolo come Bob e l’attore si è rifiutato categoricamente di rivelare se interpreta The Sentry nelle interviste. Ora, il gatto è ufficialmente fuori dal cappello per gentile concessione dell’interprete di Red Guardian.Parlando al D23 Brazil lo scorso fine settimana, alla star di Stranger Things è stato chiesto della relazione del super soldato con Bob e ha risposto: “Sì, non credo che sappia cosa farsene.