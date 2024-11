Movieplayer.it - The Watchers - Loro ti guardano: perché in blu-ray l'horror fantasy targato Shyamalan fa ancora più paura

Il blu-ray Warner del film diretto da Ishana, è ottimo con la sua qualità audio-video per trasmettere tutte le atmosfere ricche di tensione tipiche di M. Night, padre della regista. E c'è anche un soddisfacente pacchetto di extra. C'è l'evidente ispirazione ai temi e alle atmosfere che hanno reso celebre il padre M. Nightin Theti: il film diretto da Ishanaè undalle tinteambientato in una misteriosa foresta dell'Irlanda occidentale, dove la protagonista Mina, interpretata da Dakota Fanning, si perde con l'auto assieme al suo pappagallino e viene coinvolta in un'avventura incredibile nella quale resta intrappolata. Tutto materiale ad alta tensione che dal punto di vista audio-video promette un'esperienza intensa per terrorizzare lo spettatore e va rivissuto anche nella visione casalinga.