The Penguin potrebbe aver posto le basi per il villain di The Batman – Parte II

Theleper ildi TheIIIl dottor Julian Rush di Theo Rossi è uno dei personaggi secondari più intriganti di The; non è un personaggio molto equilibrato, nonostante la sua professione, e qualcuno con una strana e malsana infatuazione per la sua ex – e ora attuale – paziente, Sofia Falcone.Rush è stato creato per questa serie e, contrariamente alle teorie online, non si è rivelato essere il dottor Hugo Strange. Tuttavia, sono emerse nuove prove che suggeriscono che avrebbe dovuto essere il dottor Jonathan Crane o almeno qualcuno con stretti legami con Spaventapasseri.Nell’episodio 4 – “Cent’Anni” – si vedono sia la maschera di Spaventapasseri che il suo guanto siringa, su due supporti. Non c’erano nel secondo episodio e, come sottolinea l’occhio d’aquila di Reddit che lo ha notato, Sofia irrompe nel suo ufficio nell’episodio 4 senza preavviso (suggerendo che Julian non ha avuto il tempo di nasconderli).