Ilgiorno.it - Spaccio di stupefacenti nel boschetto. Due ventenni finiscono dietro le sbarre

I militari dell’Arma giovedì a Monte Cremasco hanno seguito un’auto sospetta con a bordo tre persone e hanno visto due di queste scendere ed entrare in un. Alle 11 è arrivato il primo cliente al quale ne sono seguiti altri sei, tutti fermati e a tutti sono state sequestrate le dosi acquistate. Al termine della giornata i due spacciatori sono usciti daldove c’era l’auto con il terzo complice ad attenderli. I militari hanno fermato la vettura e bloccato i tre occupanti trovati in possesso di 1.700 euro e 4.5 grammi di hashish. I due spacciatori, di 24 e 26 anni, sono stati arrestati, mentre il terzo, un 26enne alla guida della vettura, è stato denunciato per concorso in. Ieri mattina i due arrestati sono stati portati davanti al giudice che ha convalidato l’arresto e ha deciso di mantenerli in carcere fino al processo.