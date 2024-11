Liberoquotidiano.it - Rivolta contro l'accordo con la Russia: clamoroso no a Putin, guerriglia con pochi precedenti | Video

C'è qualcuno capace di dire no a Vladimir. Sono giorni di grandi tensioni nella regione separatista di Abkhazia, in Georgia, in quella che era la periferia meridionale dell'immenso Impero Sovietico e ancora oggi legata da un filo diretto con Mosca. La polizia ha sparato gas lacrimogeni sui manifestanti che denunciavano undi investimento con Mosca ad alto rischio per l'ambiente. La regione separatista del Mar Nero, riconosciuta come nazione indipendente dalladal 2008 - assieme all'Ossezia del Sud - viene invece considerata come una parte della Georgia dalla comunità internazionale. Le preoccupazioni che undi investimento proposto con lapotesse far proliferare complessi di appartamenti in una regione famosa per la sua bellezza naturale e le sue spiagge si sono trasformate in proteste questa settimana.