Digital-news.it - RAI avvia sperimentazione 5G Broadcast free to air su dispositivi mobili a Roma e Torino

Come previsto dal Contratto di Servizio RAI-MIMIT, è statata nei giorni scorsi la primasu vasta scala della nuova piattaforma RAI di diffusione televisiva nello standard 5G, con la diffusione di segnali “to air” con contenuti di alta qualità e bassa latenza, destinati a terminali(smartphone, tablet e automotive) di prossima generazione, che non necessita della connessione dati degli operatori.Dal 4 Novembre scorso RAI ha infatti attivato il servizio sulle due aree metropolitane ad alto traffico IP dicon l’aiuto della consociata Rai Way, utilizzando frequenzein banda UHF dedicate, identificate e assegnate dal Ministero su base sperimentale.Grazie all’attivazione dei nuovi impianti trasmittenti, RAI potrà effettuare analisi accurate di qualità di ricezione di programmi televisivi “live”, anche innovativi e specificatamente dedicati allatà, oltre a consentire a tutti i produttori didi sperimentare i loro terminali con la nuova tecnologia 5G-