Per la Sab Group Rubicone derby con Riccione

Dopo le deludenti trasferte marchigiane disputate prima contro Sabini Castelferretti e poi contro Paoloni Macerata nel campionato di pallavolo di serie B maschile, la Sab, oggi cercherà riscatto nella sfida interna in programma con la Prime Cleaning. Al Palasport di San Mauro, nel quale le due squadre oggi scenderanno in campo alle 17.30, i gialloblù hanno ottenuto nove dei dieci punti conquistati nelle prime cinque giornate di campionato fin qui disputate, il che significa che il fattore campo deve quanto meno continuare a portare frutti importanti, in attesa che pure in trasferta la squadra romagnola trovi il giusto ritmo. "Veniamo da due sconfitte molto diverse tra loro, ma che per certi versi sono simili – analizza coach Stefano Mascetti –, quando si perde sicuramente si perdono delle sicurezze, ma l’importante è cancellare in fretta le ombre e ripartire subito col giusto approccio.