Metropolitanmagazine.it - Oroscopo di Paolo Fox per oggi, sabato 16 novembre: prudenza per l’Ariete, leggerezza per i Gemelli

Ecco l’diFox per162024, segno per segno, con previsioni aggiornate per amore, fortuna, lavoro e salute.Fox ricorda che l’astrologia è uno strumento per riflettere, non un verdetto. Il segno più fortunato della giornata? Gli amici della Bilancia!diFox, per162024, segno per segnoAriete Cari Ariete,le stelle vi invitano alla. In amore, meglio evitare decisioni affrettate: prendetevi il tempo per ascoltare il partner o per riflettere sui vostri desideri. Sul lavoro, un piccolo ostacolo potrebbe rallentarvi, ma la vostra determinazione vi aiuterà a superarlo. La salute è stabile, ma non esagerate con gli sforzi fisici.Toro Cari Toro, la giornata vi regala momenti di dolcezza.