Gaeta.it - Nuovo rapporto del Pentagono sugli Ufo: centinaia di avvistamenti, ma niente alieni

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Ultimamente, il dibattito sul fenomeno degli oggetti volanti non identificati si è intensificato, alimentato anche da undel. Questo documento ha rivelato una serie didi oggetti aerei strani, mostrando un aumento del pubblico interesse sull’argomento. Tuttavia, non sono emerse evidenze che possano trasferire queste osservazioni a un’origine extraterrestre.Rilevamenti e classificazioniL’analisi condotta dalha esaminato 757 casi di UAP segnalati dal 1° maggio 2023 al 1° giugno 2024. Questo numero include anche 272 incidenti risalenti a prima di questo arco temporale, che non erano stati riportati in precedenza. La maggior parte degliè avvenuta nello spazio aereo, con 49 incidenti registrati oltre i 62 miglia di altitudine, considerato spazio suborbitale.