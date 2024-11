Lanazione.it - Nuovi nomi a vie e piazze. Da Nassirya a Niemack

Quattro nuove intitolazioni. A deciderle è stata la giunta comunale. Una è al vescovo Anselmo da Baggio che darà il nome al piazzale della chiesa di Monte San Quirico. La richiesta è arrivata all’amministrazione dalla commissione cultura della locale parrocchia, con l’obiettivo di ricordare una personalità religiosa che durante la sua permanenza a Lucca ebbe particolare predilezione per la chiesa di San Quirico in Monticello e per il territorio circostante, favorendone la bonifica e realizzando opere pubbliche di rilievo, anche nella Diocesi. Ai Caduti disarà invece intitolata la strada che collega viale Europa con la rotatoria Oriana Fallaci. La richiesta in questo caso è partita dall’Associazione Nazionale Carabinieri- sezione di Lucca per onorare la memoria dei carabinieri, militari dell’esercito e civili, caduti durante l’attacco terroristico alla città irachena di Nassiriya, che portò alla morte di dodici carabinieri, cinque militari dell’esercito e civili, oltre che 58 feriti.