Netflix non abbandona Zack Snyder | il regista dirigerà un altro film per la piattaforma

Dopo aver concluso la sua saga di fantascienza in due parti Rebel Moon,torna a collaborare conper un nuovo progetto, questa volta und’azione senza titolo incentrato sul dipartimento di polizia di Los Angeles attualmente in fase di sviluppo presso ladi streaming.ile lo scriverà insieme a Kurt Johnstad, suo frequente collaboratore con cui ha lavorato, tra gli altri, a 300, l’adattamento del fumetto di Frank Miller, e alle due pellicole di Rebel Moon. Ilè ambientato in un mondo dove il rischio è dietro l’angolo, sempre tra il filo della vita o della morte, e racconta la storia di un’unità d’élite del LAPD che si confronta con l’implacabile scontro tra legge e moralità.è produttore insieme alla moglie e socia Deborahe a Wesley Coller tramite la loro etichetta Stone Quarry.