Mike Tyson illude, poi cala alla distanza e si arrende ai punti contro Jake Paul

Ha sfidato le leggi del tempo e della natura. Ha dato una smisurata prova di coraggio, tornando sul ring per un inufficiale adi quasi 20 anni. Si è presentato con una forma fisica invidiabile, da fare invidia a tanti trentenni. Voleva dimostrare al mondo che il suo corpo, ma forse ancor di più la sua anima, aveva ancora delle cartucce da sparare.ci ha provato, ha dato tutto, a tratti ha persino fatto sognare ad occhi aperti, prima dirsimaggiore freschezza diedrsi ai, e con verdetto unanime, nella sfida andata in scena in un gremito AT&T Stadium di Arlington, in Texas.Ironnon disputava un indall’esibizione con Roy Jones Jr del novembre 2020, ma l’ultima contesa ufficiale risaliva addirittura al giugno 2005, quando si arrese a Kevin McBride.