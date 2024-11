Me ne vado Uomini e Donne la dama più importante minaccia di lasciare il programma

Leggi su Caffeinamagazine.it

è scoppiato l’inferno nell’ultima puntata registrata. Sono infatti state fornite anticipazioni sul nuovo appuntamento del dating show di Maria De Filippi, con una protagonista pronta ad andare via. Infatti, è successo il putiferio davanti a tutto lo studio e quindi alla conduttrice, che rischia ora di perdere una delle figure principali della sua trasmissione.Il litigio aè stato pesantissimo, come confermato dal blogger Lorenzo Pugnaloni sui social. Questa protagonista ha preannunciato la sua intenzione di andare via, alla luce di quanto è costretta a subire praticamente sempre. Non è stato semplice per Maria contenere la rabbia di lei e di un altro volto top del, che si sono scontrate duramente.Leggi anche: “L’ha querelata”., finisce male per la famosadopo il caos in studio, protagonistadi andare viaA, prima di dirvi chi è la protagonista che hato di andarsene via dalla trasmissione, dobbiamo anche aggiungere che Ilaria ha annunciato una querela nei confronti di Barbara De Santi, dopo che quest’ultima avrebbe detto: “Passi da un letto all’altro”.