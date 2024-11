Ma i bimbi bianchi non sono meglio? | la classe multietnica di quinta elementare insultata a Palermo

Leggi su Open.online

«Siete tutti strani». Così è stata accolta dagli adulti unadi. Venti bambini che fanno lanella sezione C dell’istituto De Amicis-Da Vinci. E chetutti italiani. Ma sedici di lorofigli di genitori ghanesi e mauriziani. Giovedì 14 novembre i ragazzini stavano mettendo in scena uno spettacolino davanti alla libreria Feltrinelli nell’ambito dell’iniziativa “Io leggo perché”. Alcuni passanti, racconta l’edizione palermitana di Repubblica, li hanno apostrofati con frasi razziste. E una bambina piangendo ha chiesto: «Perché ci dicono queste cose?». I piccoli hanno intonato canzoni tipiche siciliane e ghanesi. «Alcuni passanti hanno iniziato a dire di tutto», racconta la maestra Patrizia Montalbano.Bambinie neri«Un signore entrato alla Feltrinelli ha messo in guardia un impiegato dicendo che i bambini africani avrebbero potuto rubare qualcosa.