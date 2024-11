Oasport.it - LIVE Sinner-Ruud, ATP Finals 2024 in DIRETTA: iniziata la semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-15 Lungo il back di rovescio del norvegese, che prova a contenere la potenza dell’italiano.30-15 Accelerazione lungolinea di diritto di, in rete il rovescio di.30-0 Scambio lungo.cerca il rovescio lungolinea, ma la palla è lunga.15-0 Servizio e rovescio incrociato dell’italiano, lungo il recupero dello scandinavo.Inizia la partita conin battuta.20.41 Terminato il riscaldamento.20.36 Inizia la fase di riscaldamento.20.36vince il sorteggio e decide di servire per primo.20.34 Ed eccoaccolto da una ovazione.20.33fa il suo ingresso in campo.20.31è stato n.2 del mondo nel 2022. Peraltro quell’anno, se avesse vinto la finale degli US Open contro Alcaraz, sarebbe diventato addirittura n.1. Un giocatore decisamente sottovalutato dagli addetti ai lavori.