Oasport.it - LIVE Sinner-Ruud 6-1, 1-2, ATP Finals 2024 in DIRETTA: reazione del norvegese

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-2 Ace esterno. Pazzesca la tranquillità con cuiè risalito da 0-30.40-30 Stupendo diritto lungolinea del n.1 al mondo, imprendibile.30-30 Ace esterno di.15-30 Battuta vincente al centro.0-30 Largo il diritto a sventaglio dell’italiano.ha teso il tranello dell’alzare la traiettoria.0-15aveva fatto tutto benissimo, poi affossa in rete lo smash. Ha proprio colpito male, disturbato dalle luci.1-2comanda da fondo e chiude con il diritto lungolinea in avanzamento.40-30 Prima vincente al centro del.30-30prova a rallentare il ritmo, ma il back di rovescio finisce lunghissimo.30-15 Lo scandinavo stecca di diritto in uscita dal servizio.30-0 Seconda di servizio solida al centro, in rete la risposta dell’italiano.