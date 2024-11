Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Barcellona 2024 in DIRETTA: Morbidelli e Quartararo passano in Q2

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.12 La concentrazione di Bagnaia e Martin: non si può sbagliare in questa fase, neanche dalla parte di Martinator che rischia di dilapidare una chance incredibile di diventare campione del mondo.11.09 Questi i piloti che si giocheranno la pole a: Bagnaia, Bezzecchi, Espargarò, Zarco, Martin, Vinales, Alex e Marc Marquez, Acosta, Bastianini,.11.06 Bandiera a scacchi per tutti:in Q2.11.05 Nakagami prende bandiera scacchi e viene eliminato, rallentano tutti e quindi in Q2 andranno.11.04 Caduta per Jack Miller che si stende e dice addio probabilmente a questa qualifica.11.03! 1:39.145 fantastico, poia 0?259, seguono Mir, Oira, Rins e Marini.