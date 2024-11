L' export di vino italiano raggiunge quota 51 miliardi di euro nei primi otto mesi dell' anno

Gamberorosso.it - L'export di vino italiano raggiunge quota 5,1 miliardi di euro nei primi otto mesi dell'anno

Ammonta a 5,17diil giro d'affaridinel mondo deglidel 2024, in aumento del 4,7% rispetto ai 4,94o stesso periodo del 2023. I dati Istat, elaborati dal Tre Bicchieri, segnalano che, dopo il record di acquisti registrato a luglio, il mese di agosto è sostanzialmente stabile nei valori (542 mln di, -0,9%) rispetto a quello del 2023. Anche i volumi delmade in Italy spediti oltre confine sono in crescita di oltre il 3 per cento, e passano da 1,37 a 1,42di litri. Il prezzo medio al litro sale a 3,64. Sembrerebbe si tratti di una piccola ripresa dei conti delall'estero, dopo un 2023 da dimenticare, che apre alla possibilità dire l'obiettivo degli 8didi valore entro il 2024, se nel restante quadrimestre (settembre-dicembre) l'incremento percentuale rimarrà intorno al +5 per cento.