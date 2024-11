Ilgiorno.it - L’edilizia sostenibile. La scuola, il rifugio e le case comunali: "Ecco le nostre sfide"

La sostenibilità ambientale dipende molto – se non soprattutto –, dal. E in una città densamente abitata e urbanizzata come Monza, politiche sostenibili in ambito edile possono fare la differenza per abbattere realmente l’inquinamento atmosferico e ridurre i consumi energetici. Lo sa bene l’assessore all’Urbanistica Marco Lamperti, che fa presente come tutte le riqualificazioni edilizie in corso a Monza rispettano i parametri della sostenibilità, in particolare quelle che prevedono costruzioni di edifici ex-novo. Stiamo parlando della nuovamedia Bellani, del nuovo Spazio 37 e dell’edificio residenziale che si aggiungerà ai due condominidi via Bramante Da Urbino nel quartiere San Donato, per il progetto Pinqua (finanziato dal Pnrr). "Si tratterà di tre grandi edifici - spiega l’assessore Lamperti -.