Calciomercato.it - La Juve scova il talento in Francia: è il sostituto perfetto per Cabal

Leggi su Calciomercato.it

L’infortunio del difensore colombiano è stata una tegola pesante per Thiago Motta, che ora vuole una gennaioLaè in fase di costruzione e la mano di Thiago Motta è ben visibile sul gioco della squadra, che ha assimilato con il passare delle settimane lo stile e gli intenti tecnici dell’ex Bologna. Ora è un altro il problema principale per trovare continuità in campo e corrisponde agli infortuni che stanno dilaniando l’allenatore e lo costringono spesso ad avere poche forze a disposizione.Juanrichiede unalla(LaPresse) – calciomercato.itIl reparto dove la coperta è più corta, allo stato attuale delle cose, è sicuramente la difesa. La retroguardia ha perso molto presto Gleison Bremer, e proprio quando si stava imponendo come uno dei centrali migliori in circolazione – non solo in Italia.