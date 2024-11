Sport.quotidiano.net - Juve, occhio all’Inter: punta Chiesa. Intanto parla Moggi: “Motta mi convince”

Torino, 16 novembre 2024 – Settantotto minuti di gioco su tre competizioni. Questo è il bottino di Federicoal Liverpool, squadra di vertice sia in Premier League che in Champions League e reduce da una grande avvio di stagione. Non c’è però l’apporto del figlio d’arte nella cavalcata reds, lui che è sbarcato in Inghilterra in estate, estromesso dal progettoda Giuntoli e, per dodici milioni di euro. La rinascita, dopo un periodo difficile anche in bianconero, non è arrivata, così per gennaio si profilerebbe un clamoroso tentativo di riportarlo in Italia. Ci pensa l’Inter Comprato per quasi 60 milioni,è stato ceduto sotto prezzo ad agosto per 12 milioni, una strategia resa necessaria dalle scelte tecniche di Dt e allenatore e dal contratto in scadenza. Serviva evitare un parametro zero e l’offerta del Liverpool ha convinto Giuntoli, con anche l’Inter che aveva cercato di prelevarlo senza successo.