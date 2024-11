Secoloditalia.it - Il Pd ignora pure Mattarella: Bonaccini insiste sul no a Fitto. “La risolvano Ppe e Ursula”

Leggi su Secoloditalia.it

Il Ppe,von der Leyen, perfino lo stesso Raffaele: per il Pd la responsabilità di risolvere lo stallo che si è creato in Europa con il veto dei socialisti alla vicepresidenza esecutivo diè di tutti tranne che loro. A chiarirlo è stato Stefano, con un esercizio acrobatico che punta a scavalcare anche il chiaro richiamo del presidente della Repubblica, Sergio, sul valore di quella nomina “così importante per l’Italia”, come ha sottolineato dopo aver ricevutoal Quirinale. “Il nostro capo dello Stato non mette mai in difficoltà chi è leale alla Costituzione, attento all’interesse generale e al bene comune. Come ho detto, spetta al Ppe e a von der Leyen risolvere la contraddizione che si è aperta”, ha commentato, cercando di allontanare l’idea che quelle parole possano aver creato imbarazzo al Pd.