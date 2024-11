Ilgiorno.it - Il paradosso. Codici fascisti e antifascismo

Riccardi Nel Medioevo un ostacolo gravissimo si opponeva allo sviluppo del credito e delle istituzioni bancarie. Era la condanna dell’interesse che, considerato immorale, la religione dannava come peccato e la legge puniva come delitto. Perché, secondo la teoria di Aristotele, il tempo è di Dio (allora pagano, poi cristiano) e non si può vendere. Si opposero italiani ed ebrei che ebbero conseguenze gravi. Non solo non ricevevano la restituzione del mutuo, ma finivano nelle segrete dei castelli di signori spendaccioni ed inadempienti. L’evoluzione e il progresso che tutto stavano modificando, anche per adeguarsi alle amplificazioni dei mercati, fecero sì che, se la memoria non mi tradisce, l’Inghilterra fu l’apripista che, nell’800, eliminò questa anacronistica prassi legislativa. Alla quale si adeguò il codice canonico.