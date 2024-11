Bergamonews.it - “Il mio Andrea, ucciso da un ubriaco al volante. La sua storia diventi un monito”

Endine Gaiano. È la notte tra giovedì 24 e venerdì 25 agosto 2023. Mancano venti minuti all’una quando Barbara Tiraboschi segue con lo sguardo l’automedica che è appena passata in via don Cavenaghi, la strada che costeggia il lago. Di istinto chiama il figlioDellanoce, 17 anni. Era tardi, c’era buio e per questo stava accompagnando a casa un’amica di famiglia. “Non mi ha risposto, ma lì per lì non mi sono preoccupata – racconta mamma Barbara – perché spessoteneva le cuffie nelle orecchie”. Le sirene dell’ambulanza balenano in lontananza nel buio, una persona la chiama alla finestra: “Barbara, vieni, hanno investito tuo figlio, lo stanno rianimando”.Ancora 200 metri esarebbe arrivato a casa. Invece è lì a terra, immobile, circondato dai sanitari. “Esternamente aveva un ‘taglietto’ al ciglio destro – ricorda la madre -, nemmeno sembrava che l’avesse travolto un furgone”.