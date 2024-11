Lanazione.it - Il centro Bellaria cresce ancora. Completata la maxi recinzione grazie al bando Sport bonus

in numeri ed in spazi ilivo, poloivo e grande punto di riferimento e di aggregazione per Pontedera e per tutta la provincia. Questi campi e queste palestre – per non parlare del bar, del ristorante e della sala del circolo – ogni giorno sono frequentati da 6-700 atleti ed atlete che arrivano a toccare picchi di 2.000 persone tra atleti e genitori nel fine settimana. Una vera e propria cittadella delloche mese dopo mese, anno dopo anno, acle sue potenzialità in termini di tesserati e quindi di strutture a disposizione. L’ultima è stata presentata ieri mattina. La nuovatotale delivo con oltre 500 metri di rete, di cui 80 metri lato parcheggio con un telo sponsorizzato. Un investimento complessivo da 54mila euro di cui, tramite ilministeriale, 35.