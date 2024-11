Oasport.it - Griglia di partenza MotoGP, GP Barcellona 2024: Bagnaia in pole, Martin in seconda fila

Il Motomondialeha appena visto andare in scena la Q2 delle qualifiche ufficiali delladel GP di: si è corso al Montmelò, dove, da pochi minuti, è terminato l’assalto allaposition in vista della Sprint del pomeriggio e della gara in programma domani, domenica 17 novembre.Laposition per entrambe le gare viene arpionata da Francesco, primo con il crono di 1:38.641, il quale distanzia di appena 0.055 lo spagnolo Aleix Espargarò, secondo, e di 0.157 l’altro iberico Marc Marquez, terzo. Quarta posizione per il leader della classifica iridata, lo spagnolo Jorge, a 0.208.Così gli altri italiani in Q2: quinta posizione per Franco Morbidelli, ottava piazza per Enea Bastianini, davanti a Marco Bezzecchi, nono. Si fermano in Q1, invece, Luca Marini, 16°, e Michele Pirro, 22°.