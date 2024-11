Gaeta.it - Gli allenamenti del Team Italy in vista della Coupe du Monde de la Pâtisserie 2025

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Ladude lasi svolgerà a Lione il 23 e 24 gennaio, attirando l’attenzione di esperti del settore e appassionatipasticceria. Glidel, composto dai pasticcieri Raimondo Esposito, Vincenzo Daloiso e Alessandro Fiorucci, sono in pieno svolgimento. I tre professionisti stanno mettendo a punto nuove ricette e tecniche artistiche per impressionare la giuria internazionale con creazioni innovative.La scelta dei prodotti di qualitàUno degli aspetti fondamentali del lavoro delè l’uso di ingredienti di alta qualità. Tra i prodotti scelti per affrontare la competizione si annoverano il latte fresco e la panna fresca forniti da Fattoria Latte Sano. La panna, disponibile in due varianti, gioca un ruolo cruciale nella preparazione dei dessert.