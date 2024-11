Quifinanza.it - Finanza climatica: negoziato in alto mare: lo scenario globale

Leggi su Quifinanza.it

Per aggiungere gli obiettivi climatici globali sono necessari 6.500 miliardi di dollari all’anno in media fino al 2030. Di questa cifra, 1.300 miliardi servono per i paesi emergenti e in via di sviluppo (Emdc) diversi dalla Cina. Questo il quadro che emerge dal terzo rapporto del “Gruppo di esperti indipendenti dilivello sulla”, presentato alla Cop29 di Baku. Ma ilsugli aiuti ai paesi vulnerabili contro il cambiamento climatico è ancora in. Si stima, tuttavia, che le perdite economiche evitabili entro il 2100, realizzando unodi riscaldamentodi +1,5°C, saranno comunque cinque volte maggiori dei finanziamenti per il clima necessari per raggiungere questo obiettivo entro il 2050.Suparti ancora diviseSulla cifra stimata di 1.