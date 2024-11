Di nuovo da Maria per trovare l’amore Uomini e Donne ritorno bomba | la dama già nel parterre

Leggi su Caffeinamagazine.it

Tra ritorni inaspettati, querele, minacce di addio e faccia a faccia, le nuove anticipazioni disono una vera. A fornirle, come sempre, il blogger Lorenzo Pugnaloni. Intanto un’importante novità per Gabriele che, dopo aver chiuso la frequentazione con Sabrina, darà l’esclusiva a unache sta frequentando da qualche settimana. E con cui ha già trascorso momenti di intimità, ha svelato in studio.Ampio spazio a Gemma Galgani, che continua a frequentare Fabio Cannone. Tra i due va tutto alla grande, ma non manca una forte discussione dellastorica con Tina Cipollari. Talmente accesa al punto da far vacillare Gemma e rivelare la sua intenzione di lasciaredopo tanti anni. Primo, quello di Vincenzo e Ilaria ma come ospitiLeggi anche: “L’ha querelata”.