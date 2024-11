Cosa fare nel weekend in provincia di Latina | tutti gli eventi da non perdere

Leggi su Dayitalianews.com

Dalla cultura agli spettacoli, dalla musica alle mostre: scopri come trascorrere un fine settimana unico indicon tantissimi appuntamenti per ogni gusto.Fine Settimana di: Spettacoli, Musica e Attività all’Aria ApertaTorna la nostra rubrica settimanale dedicata aglipiù interessanti da vivere indi. Per questo, le opzioni sono davvero tante, con appuntamenti che spaziano tra teatro, concerti, manifestazioni popolari e visite guidate. Scopriper vivere al meglio il tuo tempo libero!Spettacoli Teatrali: Grandi Nomi sul PalcoscenicoSe sei un amante del teatro, questo fine settimana offre diverse occasioni imperdibili. Si parte venerdì sera con due spettacoli di grande richiamo:Edoardo Prati, giovane influencer di TikTok che sta rivoluzionando la percezione della letteratura sui social, porta in scena “Cantami d’Amore” al Teatro Moderno.