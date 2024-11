Lanazione.it - ‘Chocomoments’. Prelibatezze in piazza Dante

Resistere è difficile. Dolce ma non troppo. Non viene mai a noia ed è sempre un’occasione per avere buonumore. Il cioccolato è tutto questo, soprattutto se è artigianale.ospita per il terzo anno "Chocomoments", la festa del cioccolato artigianale, organizzata da Chocomoments e Confesercenti Grosseto con il patrocinio del Comune di Grosseto. Non ci sarà Willy Wonka, ma la fabbrica del cioccolato non mancherà per offrire animazione e laboratori per bambini e adulti, poi show cooking e tante proposte per tutti. La mostra-mercato del cioccolato artigianale con stand sempre aperti oggi dalle 10 alle 23 e domani dalle 10 alle 20. "La filosofia – spiega Giancarlo Maestrone, maitre chocolatier e responsabile commerciale dell’evento – è di fondere la cultura del cioccolato artigianale in tutta Italia ogni settimana in un posto diverso, è vero e proprio tour.