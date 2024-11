Amica.it - Chi lo indossa meglio? Le reali con lo stesso abito

Da Kate Middleton a Meghan Markle, passando per Mary di Danimarca e Maxima d'Olanda: sette momenti in cui lesono apparse con lo, ma in occasioni diverse.Per partecipare all'apertura di una mostra al V&A Museum Of Childhood, nel 2023 la principessa del Galles ha optato per undi Beulah London. Capoto precedentemente, nel 2020, anche da Mary di Danimarca. Invece a giugno 2024 Sofia di Edimburgo ha scelto un outfit floreale firmato Zimmermann, mise avvistata addosso a Beatrice di York solamente due giorni dopo. Nel video di Amica.it, altri momenti in cui le royal sono apparse con lovestito.