Inter-news.it - Caso Ultras Inter e Milan, Beretta sceglie di collaborare con la Procura – TS

Leggi su Inter-news.it

Dopo giorni di silenzio mediatico, l’inchiesta “Doppia Curva” delladio torna al centro dell’attenzione con una svolta significativa: secondo quanto riportato da Tuttosport, Andrea, figura di spicco della Curva Nord dell’, ha deciso dicon gli inquirenti.COLLABORAZIONE – La decisione dirappresenta un punto di svolta non solo per le indagini legate agli illeciti delle tifoserie organizzate, ma anche per due casi irrisolti che gravano sulla Curva Nord: il delitto di Vittorio Boiocchi, leader deglinerazzurri ucciso il 29 ottobre 2022, e altri episodi di violenza e traffici illeciti. Secondo indiscrezioni,avrebbe già annunciato la sua intenzione di fornire dettagli cruciali sugli affari della Curva Nord, sui meccanismi di gestione delle attività criminali e su eventuali coinvolgimenti di altri membri della tifoseria.