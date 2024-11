Napolipiu.com - Calciomercato Napoli, beffa in vista per l’incasso di Osimhen?

Leggi su Napolipiu.com

Il bomber nigeriano continua a segnare in Turchia, ma il suo prezzo potrebbe calare sensibilmente nel 2025 L’incertezza sul futuro di Victortiene banco in casa. Il bomber nigeriano, che sta incantando la Turchia con la maglia del Galatasaray (8 gol in 9 partite), rappresenta ancora un asset importante per le casse del club, ma le cifre del suo addio potrebbero essere molto diverse da quelle inizialmente previste.I numeri della clausolaLa Gazzetta dello Sport rivela un dettaglio cruciale sul nuovo contratto del centravanti. La clausola rescissoria ha subito una drastica riduzione: dai 130 milioni inizialmente previsti si è passati a 81 milioni per il mese di gennaio 2025, con un’ulteriore discesa a 75 milioni preper l’estate successiva.Il rischio deprezzamentoLa situazione contrattuale dipreoccupa il presidente De Laurentiis.